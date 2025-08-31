DAX23.810 -1,0%ESt505.342 -0,5%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1647 -0,5%Öl68,80 +0,9%Gold3.479 +0,1%
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Siemens, Tesla, Ford im Fokus
Top News
Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar
Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland
Kursentwicklung

RWE Aktie News: RWE tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

02.09.25 09:25 Uhr
RWE Aktie News: RWE tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von RWE zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Bei der RWE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 34,36 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
34,00 EUR -0,36 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 34,36 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,43 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 34,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.029 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 9,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 23,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,44 EUR für die RWE-Aktie.

RWE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 5 Jahren abgeworfen

RWE-Aktie nach Abstufung durch Kepler Cheuvreux am DAX-Ende

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
08:11RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
15.08.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE KaufenDZ BANK
