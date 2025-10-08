DAX24.480 +0,4%Est505.633 +0,4%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,98 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,03 +0,5%Gold4.036 +1,3%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Profil
Blick auf RWE-Kurs

RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittwochvormittag fester

08.10.25 09:28 Uhr
RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 40,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
40,48 EUR 0,76 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 40,40 EUR. Bei 40,57 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 40,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 305.786 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 40,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 0,42 Prozent Luft nach oben. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,29 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,78 EUR aus.

Am 14.08.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,07 Prozent zurück. Hier wurden 3,67 Mrd. EUR gegenüber 4,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
