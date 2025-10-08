RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag höher

So entwickelt sich RWE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 40,26 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 40,61 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,20 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 938.586 Aktien.

Bei einem Wert von 40,61 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,87 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 31,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,78 EUR je RWE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.08.2025. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,81 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

