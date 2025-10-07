RWE Aktie News: RWE tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der RWE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 39,81 EUR.

Die RWE-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 39,81 EUR an der Tafel. Bei 40,24 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 39,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 830.458 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,27 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,78 EUR aus.

Am 14.08.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 2,81 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 3,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein

RWE-Aktie knapp im Minus: Rückzug aus Wasserstoff-Projekt in Namibia

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor 10 Jahren verdient