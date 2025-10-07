RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag behauptet

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der RWE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 39,76 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 39,76 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 40,24 EUR zu. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 39,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 565.387 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 40,24 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 1,21 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Abschläge von 30,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,78 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 14.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,81 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 20,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,59 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein

RWE-Aktie knapp im Minus: Rückzug aus Wasserstoff-Projekt in Namibia

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor 10 Jahren verdient