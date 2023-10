RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 33,45 EUR.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,7 Prozent auf 33,45 EUR nach. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,34 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 180.776 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,19 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,34 EUR am 03.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,00 EUR.

RWE ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE -0,12 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR im Vergleich zu 8.298,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 13.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,81 EUR je RWE-Aktie.

