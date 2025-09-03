DAX23.773 +0,8%ESt505.344 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl66,96 -0,6%Gold3.544 -0,5%
RWE im Fokus

RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag mit Aufschlag

04.09.25 12:05 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 34,72 EUR nach oben.

RWE AG St.
34,78 EUR 0,81 EUR 2,38%
Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 34,72 EUR zu. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,83 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 34,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 397.304 RWE-Aktien.

Am 22.07.2025 markierte das Papier bei 37,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,81 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,05 Prozent.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,67 EUR für die RWE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
08:21RWE OutperformBernstein Research
03.09.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
15.08.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:21RWE OutperformBernstein Research
03.09.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
15.08.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

