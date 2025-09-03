RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag mit Aufschlag

RWE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 34,72 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 34,72 EUR zu. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,83 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 34,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 397.304 RWE-Aktien.

Am 22.07.2025 markierte das Papier bei 37,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,81 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,05 Prozent.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,67 EUR für die RWE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen

Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie

RWE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August