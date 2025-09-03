RWE Aktie News: RWE tendiert am Nachmittag nordwärts

So entwickelt sich RWE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 34,81 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 34,81 EUR zu. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,84 EUR. Bei 34,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 676.672 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 8,53 Prozent wieder erreichen. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 25,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,67 EUR je RWE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,81 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 EUR je RWE-Aktie belaufen.

