RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 36,76 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 36,76 EUR nach oben. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,77 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,60 EUR. Zuletzt wechselten 302.051 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,78 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,22 EUR an.

Am 15.05.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,13 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

