DAX wenig bewegt -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Kurs der RWE

RWE Aktie News: RWE am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

10.09.25 12:05 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Bei der RWE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 35,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
35,64 EUR -0,13 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 35,72 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,78 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 35,55 EUR. Bei 35,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 171.627 Aktien.

Am 22.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,67 EUR.

RWE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,11 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen