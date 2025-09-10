DAX23.657 +0,1%ESt505.376 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.069 +1,3%Nas22.033 +0,7%Bitcoin97.560 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,46 -1,7%Gold3.637 -0,1%
RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Einbußen

11.09.25 16:13 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 35,71 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
35,73 EUR -0,03 EUR -0,08%
Das Papier von RWE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 35,71 EUR ab. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,58 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 565.298 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 5,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 28,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,67 EUR an.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 3,67 Mrd. EUR, gegenüber 4,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,07 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr eingefahren

RWE-Aktie fester: RWE und Apollo werden Partner bei Amprion-Finanzierung

E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial

