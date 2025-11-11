RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 43,42 EUR.

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 43,42 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 43,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 194.527 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 43,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,81 Prozent hinzugewinnen. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 56,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 44,83 EUR.

RWE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 20,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,59 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,13 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein

RWE-Aktie stärker: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt