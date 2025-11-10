RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Montagvormittag ins Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 42,94 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 42,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 43,14 EUR. Bei 43,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 72.763 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,77 EUR erreichte der Titel am 06.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,93 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,83 EUR.

Am 14.08.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je RWE-Aktie.

