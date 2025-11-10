RWE Aktie News: RWE gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 43,60 EUR zu.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 43,60 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 43,69 EUR. Mit einem Wert von 43,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 691.473 RWE-Aktien gehandelt.

Am 06.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,77 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 0,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 36,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 20,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,59 Mrd. EUR eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,13 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein

RWE-Aktie stärker: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt