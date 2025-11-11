RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 43,49 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 43,49 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 43,56 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 43,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.911 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 43,77 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,64 Prozent hinzugewinnen. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,17 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,83 EUR.

Am 14.08.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,81 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,07 Prozent verringert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,13 EUR je RWE-Aktie.

