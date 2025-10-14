DAX24.064 -1,3%Est505.505 -1,1%MSCI World4.272 -0,3%Top 10 Crypto15,28 -4,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,62 -2,8%Gold4.136 +0,6%
Blick auf RWE-Kurs

RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

14.10.25 12:04 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RWE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 40,85 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
40,88 EUR -0,08 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:37 Uhr 0,4 Prozent auf 40,85 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 40,78 EUR. Mit einem Wert von 40,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 225.071 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 41,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 0,44 Prozent Luft nach oben. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,04 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,78 EUR aus.

Am 14.08.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,07 Prozent zurück. Hier wurden 3,67 Mrd. EUR gegenüber 4,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen