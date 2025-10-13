DAX24.388 +0,6%Est505.576 +0,8%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1602 -0,1%Öl63,63 +2,5%Gold4.074 +1,4%
RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

13.10.25 09:23 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 40,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
40,55 EUR 0,22 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 40,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 40,51 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 66.316 Stück.

Bei 40,91 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 1,00 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,46 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,78 EUR aus.

RWE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 2,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 3,67 Mrd. EUR, gegenüber 4,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,07 Prozent präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
09.10.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
