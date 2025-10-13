RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 40,50 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 40,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 40,51 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 66.316 Stück.
Bei 40,91 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 1,00 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,46 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,78 EUR aus.
RWE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 2,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 3,67 Mrd. EUR, gegenüber 4,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,07 Prozent präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RWE-Aktie
Aktien-Tipp RWE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen