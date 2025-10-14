RWE Aktie News: RWE wird am Vormittag ausgebremst

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 40,92 EUR nach.

Die RWE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 40,92 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 40,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 49.641 Stück.

Am 13.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,03 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 0,27 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 42,78 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,81 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 3,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 EUR je RWE-Aktie belaufen.

