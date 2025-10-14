RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Dienstagnachmittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 40,77 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 40,77 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 40,62 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 448.037 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,03 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,64 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 31,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 3,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

HOCHTIEF-Aktie zieht an: Großen Nuklearauftrag in Großbritannien gesichert

Aktien-Tipp RWE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX