RWE Aktie News: RWE am Nachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 41,08 EUR.
Um 15:52 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 41,08 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 40,45 EUR. Bei 41,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.072.781 RWE-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,61 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 1,29 Prozent Luft nach oben. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 32,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,78 EUR.
RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,81 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,11 EUR je Aktie.
RWE lässt Transportdrohnen zu Windparks auf See fliegen - Aktie fester
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
HOCHTIEF-Aktie zieht an: Großen Nuklearauftrag in Großbritannien gesichert
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
