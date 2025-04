RWE Aktie News: RWE am Mittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 33,81 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 33,81 EUR. Bei 33,69 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 34,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 838.451 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,35 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 6,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 21,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,38 EUR.

RWE veröffentlichte am 20.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -3,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 8,27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,61 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von RWE rechnen Experten am 20.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

US-Risiken setzen der Orsted-Aktie zu - Nordex-Aktie rutscht mit ab

RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für RWE-Aktie

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 10 Jahren verdient