RWE im Fokus

RWE Aktie News: RWE gewinnt am Nachmittag

24.11.25 16:10 Uhr
RWE Aktie News: RWE gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 44,15 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
44,24 EUR -0,11 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 44,15 EUR zu. Die RWE-Aktie legte bis auf 44,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,23 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 826.864 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit Abgaben von 37,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,06 EUR an.

Am 12.11.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 1,56 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,37 Prozent zurück. Hier wurden 3,21 Mrd. EUR gegenüber 4,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Jefferies & Company Inc. beurteilt RWE-Aktie mit Buy

RWE-Analyse: RBC Capital Markets stuft RWE-Aktie mit Outperform ein

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025RWE OverweightBarclays Capital
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025RWE OverweightBarclays Capital
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

