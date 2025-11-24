RWE Aktie News: RWE gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 44,15 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 44,15 EUR zu. Die RWE-Aktie legte bis auf 44,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,23 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 826.864 RWE-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit Abgaben von 37,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,06 EUR an.
Am 12.11.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 1,56 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,37 Prozent zurück. Hier wurden 3,21 Mrd. EUR gegenüber 4,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RWE-Aktie
Jefferies & Company Inc. beurteilt RWE-Aktie mit Buy
RWE-Analyse: RBC Capital Markets stuft RWE-Aktie mit Outperform ein
DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen