RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 44,13 EUR.

Das Papier von RWE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 44,13 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,32 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,23 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 70.396 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,95 EUR) erklomm das Papier am 12.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,39 Prozent. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,09 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,06 EUR.

Am 12.11.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 EUR, nach 1,56 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,21 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,23 EUR je Aktie.

