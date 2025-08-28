RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von RWE
Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 34,32 EUR.
Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 34,32 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 34,20 EUR ein. Bei 34,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 481.743 RWE-Aktien den Besitzer.
Am 22.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 9,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 23,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,56 EUR.
RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.08.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.08.2025
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
