RWE gewinnt Abnahmeverträge für 5 Projekte in britischer Offshore-Auktion

14.01.26 10:11 Uhr
DOW JONES--RWE hat bei der jüngsten Windstrom-Auktion in Großbritannien Abnahmeverträge für insgesamt fünf Offshore-Entwicklungsprojekte mit einer Gesamtkapazität von 6,9 Gigawatt gewonnen. RWE erhielt bei der siebten Ausschreibungsrunde für die Projekte jeweils 20-jährige Contracts for Differences in Höhe von 91,20 Britische Pfund je Megawattstunde, wie der deutsche Energiekonzern in Essen mitteilte.

Zwei der fünf Projekte - Norfolk Vanguard East und Norfolk Vanguard West in der britischen Nordsee - will RWE zusammen mit dem US-Investor KKR bis 2029 bzw 2030 realisieren. KKR erwirbt dazu eine 50-prozentige Beteiligung an den Projekten. Für zwei Dogger-Bank-Projekte und eines in der irischen See hat RWE Masdar bzw die Stadtwerke München sowie Siemens als Partner gewonnen. Der Windpark Awel y Mor in der irischen See soll 2031 in Betrieb gehen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 04:12 ET (09:12 GMT)

