DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce gewinnt am Freitagabend

03.10.25 20:23 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce gewinnt am Freitagabend

Die Aktie von Salesforce zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 239,61 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 239,61 USD. Bei 242,75 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 238,75 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 507.367 Aktien.

Bei 369,00 USD markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 54,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 226,50 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 5,47 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,825 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 332,00 USD.

Salesforce veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,96 USD, nach 1,47 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salesforce in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,24 Mrd. USD im Vergleich zu 9,33 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 11,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

