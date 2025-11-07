Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce gibt am Nachmittag ab

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 239,00 USD.

Die Salesforce-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 239,00 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salesforce-Aktie bisher bei 236,00 USD. Bei 236,15 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 197.295 Aktien.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 369,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 226,50 USD erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 5,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,894 USD je Salesforce-Aktie. Analysten bewerten die Salesforce-Aktie im Durchschnitt mit 332,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salesforce am 03.09.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 USD gegenüber 1,47 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,33 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Salesforce-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.12.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 08.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Salesforce.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 11,38 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

