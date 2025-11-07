DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.966 -0,4%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,61 +0,1%Gold4.001 +0,6%
Wall Street gespalten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT, EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, DroneShield, Plug Power im Fokus
Kurs der Salesforce

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Salesforce

07.11.25 20:23 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Salesforce

Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Salesforce befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 238,54 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
203,90 EUR -3,35 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 238,54 USD. Bei 236,00 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 236,15 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 588.953 Aktien.

Bei 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 35,36 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 226,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,894 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 332,00 USD.

Am 03.09.2025 lud Salesforce zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,24 Mrd. USD – ein Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Salesforce-Anleger Experten zufolge am 08.12.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2026 11,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In eigener Sache

