KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Notierung im Fokus

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

23.09.25 16:10 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Salesforce. Das Papier von Salesforce gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 249,43 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
209,80 EUR -1,90 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Salesforce befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,1 Prozent auf 249,43 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Salesforce-Aktie bei 249,00 USD. Bei 249,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 227.762 Salesforce-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 32,40 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 USD am 13.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Analysten bewerten die Salesforce-Aktie im Durchschnitt mit 332,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 03.09.2025 vor. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 10,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umgesetzt.

Am 26.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

