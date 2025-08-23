Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 247,66 USD ab.

Die Salesforce-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 247,66 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Salesforce-Aktie bis auf 246,80 USD. Bei 249,37 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 459.756 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 32,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 9,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,824 USD je Salesforce-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 335,00 USD je Salesforce-Aktie aus.

Am 28.05.2025 lud Salesforce zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Das EPS lag bei 1,59 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,83 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,13 Mrd. USD in den Büchern standen.

Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 03.09.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 02.09.2026 dürfte Salesforce die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,32 USD je Salesforce-Aktie.

