BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Kursverlauf

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

26.08.25 16:10 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Salesforce zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Salesforce-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 248,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
211,40 EUR -0,35 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 248,55 USD. Der Kurs der Salesforce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 248,76 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 246,59 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 113.018 Salesforce-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 369,00 USD. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 48,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Für Salesforce-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,824 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 335,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 28.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 9,83 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 9,13 Mrd. USD umgesetzt.

Salesforce wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 03.09.2025 vorlegen. Am 02.09.2026 wird Salesforce schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salesforce-Aktie in Höhe von 11,32 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

