Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Coinbase-Aktie fester: Krypto-Riese schlägt Erwartungen
Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Salesforce im Fokus

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce steigt am Abend

30.10.25 20:23 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce steigt am Abend

Die Aktie von Salesforce zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 257,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
223,90 EUR 6,25 EUR 2,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 257,19 USD. Kurzfristig markierte die Salesforce-Aktie bei 259,25 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 250,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 664.891 Salesforce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 369,00 USD. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 30,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 226,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 11,93 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,894 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salesforce-Aktie bei 332,00 USD.

Salesforce ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,96 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,47 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 10,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

