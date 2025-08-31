Salzgitter Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Salzgitter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 22,08 EUR abwärts.

Die Salzgitter-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 22,08 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Salzgitter-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,08 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.212 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei 29,72 EUR erreichte der Titel am 09.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 25,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,96 EUR ab. Abschläge von 41,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,226 EUR. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 25,76 EUR.

Am 11.08.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,64 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,97 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Am 16.11.2026 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2025 -1,463 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

