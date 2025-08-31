Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Salzgitter

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Zum Vortag unverändert notierte die Salzgitter-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 21,90 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Salzgitter-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 21,90 EUR. Die Salzgitter-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,92 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte Salzgitter-Aktie bei 21,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,88 EUR. Bisher wurden heute 605 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 29,72 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 12,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,226 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,76 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 11.08.2025. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,02 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,463 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

Ausblick: Salzgitter informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse