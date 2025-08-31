Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Nachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salzgitter-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 21,06 EUR abwärts.

Die Salzgitter-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 21,06 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Salzgitter-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,06 EUR aus. Bei 21,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 42.923 Aktien.

Bei 29,72 EUR erreichte der Titel am 09.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 38,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,226 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,76 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -0,64 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,57 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,463 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

Ausblick: Salzgitter informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse