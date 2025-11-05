Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 27,32 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 1,7 Prozent auf 27,32 EUR. Die Abwärtsbewegung der Salzgitter-Aktie ging bis auf 27,26 EUR. Bei 27,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 19.925 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 34,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,31 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 44,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,222 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,12 EUR an.

Am 11.08.2025 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -0,64 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,97 Prozent zurück. Hier wurden 2,34 Mrd. EUR gegenüber 2,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.11.2026.

Laut Analysten dürfte Salzgitter im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,510 EUR einfahren.

