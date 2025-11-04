Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Salzgitter im Fokus

Die Aktie von Salzgitter zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 28,16 EUR bewegte sich die Salzgitter-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Salzgitter-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 28,16 EUR. In der Spitze legte die Salzgitter-Aktie bis auf 28,18 EUR zu. In der Spitze fiel die Salzgitter-Aktie bis auf 27,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,74 EUR. Bisher wurden heute 59.104 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 34,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Am 04.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,71 EUR. Mit Abgaben von 51,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,222 EUR je Salzgitter-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,12 EUR.

Am 11.08.2025 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,510 EUR je Aktie ausweisen dürften.

