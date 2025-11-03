Salzgitter Aktie News: Anleger greifen bei Salzgitter am Nachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Salzgitter zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 28,46 EUR.

Um 15:48 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 28,46 EUR. Kurzfristig markierte die Salzgitter-Aktie bei 29,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.068 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. 22,21 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,222 EUR. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 27,12 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -0,64 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,510 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.net

