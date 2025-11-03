DAX24.132 +0,7%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.817 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.017 +0,4%
Salzgitter Aktie News: Anleger greifen bei Salzgitter am Nachmittag zu

03.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Salzgitter zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 28,46 EUR.

Salzgitter
Aktien
Salzgitter
28,40 EUR 0,36 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:48 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 28,46 EUR. Kurzfristig markierte die Salzgitter-Aktie bei 29,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.068 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. 22,21 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,222 EUR. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 27,12 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -0,64 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,510 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

