Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagvormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 28,04 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 28,04 EUR nach. Die Salzgitter-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,10 EUR nach. Bei 28,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 684 Stück gehandelt.
Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 34,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 24,04 Prozent wieder erreichen. Am 01.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 51,28 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,222 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,12 EUR für die Salzgitter-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2025. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,510 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie
Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Salzgitter-Aktie
Aktien von thyssenkrupp, Infineon & Co. stark: Chip- und Stahlwerte gefragt dank US-chinesischer Entspannung
Erste Schätzungen: Salzgitter verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Salzgitter
Analysen zu Salzgitter
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen