Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag kaum bewegt

31.10.25 12:04 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag kaum bewegt

Die Aktie von Salzgitter zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Bei der Salzgitter-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
28,96 EUR -0,38 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salzgitter-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 28,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 29,00 EUR. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 28,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,00 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.524 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Bei einem Wert von 13,66 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 52,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,12 EUR.

Am 11.08.2025 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,34 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,510 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
