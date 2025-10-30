DAX24.087 -0,2%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,1%Öl64,52 -0,6%Gold3.999 +1,4%
Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent
Profil
Kursentwicklung

Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

30.10.25 09:22 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 29,38 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 29,38 EUR. Im Tageshoch stieg die Salzgitter-Aktie bis auf 29,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,26 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 466 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Bei 13,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 115,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,222 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salzgitter-Aktie bei 27,12 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,64 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 2,34 Mrd. EUR, gegenüber 2,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,97 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,510 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
