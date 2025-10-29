Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 29,50 EUR.
Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 29,50 EUR. In der Spitze büßte die Salzgitter-Aktie bis auf 29,38 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 74.697 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,78 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 13,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 53,69 Prozent sinken.
Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,12 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,510 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.
