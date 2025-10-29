Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Mittwochmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 29,58 EUR abwärts.

Die Salzgitter-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 29,58 EUR. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 29,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.754 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 13,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,12 EUR.

Am 11.08.2025 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,02 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,510 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

