Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 29,26 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Salzgitter-Aktie um 11:41 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 29,26 EUR. Bei 29,78 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Salzgitter-Aktie ging bis auf 29,20 EUR. Bei 29,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.132 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 34,78 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 18,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,66 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,222 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,12 EUR aus.

Am 11.08.2025 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -0,64 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,97 Prozent zurück. Hier wurden 2,34 Mrd. EUR gegenüber 2,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Salzgitter-Verlust in Höhe von -1,510 EUR je Aktie aus.

