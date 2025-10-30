Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 29,12 EUR.

Die Salzgitter-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 29,12 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Salzgitter-Aktie bis auf 29,08 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.305 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,66 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 53,09 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,222 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,12 EUR.

Am 11.08.2025 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,64 EUR je Aktie gewesen. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,510 EUR je Salzgitter-Aktie.

