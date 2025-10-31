Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Das Papier von Salzgitter befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 28,14 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 28,14 EUR. Das Tagestief markierte die Salzgitter-Aktie bei 28,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,00 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.336 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,66 EUR am 01.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 106,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,222 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salzgitter-Aktie bei 27,12 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2025. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,64 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,57 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,510 EUR je Salzgitter-Aktie.

