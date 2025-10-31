Salzgitter Aktie News: Salzgitter macht am Freitagvormittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Salzgitter. Das Papier von Salzgitter legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 28,88 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 09:02 Uhr 0,7 Prozent. Im Tageshoch stieg die Salzgitter-Aktie bis auf 29,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 4.539 Stück.
Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 34,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 13,66 EUR. Mit einem Kursverlust von 52,70 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,222 EUR je Salzgitter-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,12 EUR.
Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -0,64 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 2,34 Mrd. EUR, gegenüber 2,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,97 Prozent präsentiert.
Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.11.2026.
Laut Analysten dürfte Salzgitter im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,510 EUR einfahren.
