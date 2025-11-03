Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 28,86 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 28,86 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Salzgitter-Aktie bis auf 28,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,10 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 32.639 Aktien.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,51 Prozent. Am 01.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,67 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,222 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,12 EUR an.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,510 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

