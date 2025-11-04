DAX23.813 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1493 -0,3%Öl64,09 -1,2%Gold3.996 -0,2%
Salzgitter Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Salzgitter

04.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 27,76 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 27,76 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Salzgitter-Aktie bis auf 27,50 EUR. Bei 27,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 18.775 Aktien.

Bei einem Wert von 34,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 20,18 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2024 bei 13,71 EUR. Abschläge von 50,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,222 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 27,12 EUR.

Am 11.08.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 2,34 Mrd. EUR, gegenüber 2,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,97 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Salzgitter dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Salzgitter-Verlust in Höhe von -1,510 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

