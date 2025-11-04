Salzgitter Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Salzgitter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 27,76 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 27,76 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Salzgitter-Aktie bis auf 27,50 EUR. Bei 27,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 18.775 Aktien.

Bei einem Wert von 34,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 20,18 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2024 bei 13,71 EUR. Abschläge von 50,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,222 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 27,12 EUR.

Am 11.08.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 2,34 Mrd. EUR, gegenüber 2,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,97 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Salzgitter dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Salzgitter-Verlust in Höhe von -1,510 EUR je Aktie aus.

