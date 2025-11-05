DAX23.775 -0,7%Est505.620 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.967 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie
Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Kurs der Salzgitter

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit Abschlägen

05.11.25 09:23 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 27,58 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
27,56 EUR -0,58 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Salzgitter gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 27,58 EUR abwärts. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,54 EUR nach. Bei 27,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.853 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei 34,78 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 15,23 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,12 EUR.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,57 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Salzgitter dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,510 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Salzgitter-Aktie

Aktien von thyssenkrupp, Infineon & Co. stark: Chip- und Stahlwerte gefragt dank US-chinesischer Entspannung

Erste Schätzungen: Salzgitter verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen