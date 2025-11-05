Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag mit Abschlägen

Kurs der Salzgitter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 27,58 EUR abwärts.

Das Papier von Salzgitter gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 27,58 EUR abwärts. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,54 EUR nach. Bei 27,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.853 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei 34,78 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 15,23 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,12 EUR.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,57 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. Salzgitter dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,510 EUR je Salzgitter-Aktie.

